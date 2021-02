10:05 Uhr

Zwei Fahrräder aus Vöhringer Kellern gestohlen

Dreiste Fahrraddiebe haben in Vöhringen zugeschlagen. Der oder die Täter nutzten es aus, dass die jeweiligen Fahrradabstellplätze von Mehrfamilienhäusern frei zugänglich waren.

Ein oder mehrere dreiste Diebe haben in Vöhrignen zwei Mountainbikes gestohlen. Beide Räder standen in Abstellräumen von Mehrfamilienhäusern, die auch für Fremde zugänglich sind.

Dreiste Fahrraddiebe haben in Vöhringen zugeschlagen. Der oder die Täter nutzten es aus, dass die jeweiligen Fahrradabstellplätze von Mehrfamilienhäusern frei zugänglich waren. In einem Fall entwendeten sie im Dompfaffweg ein Mountainbike der Marke Cube. Das grün-blaue Rad ist Schätzungen der Polizei zufolge rund 300 Euro wert. Es verschwand irgendwann zwischen dem 6. und 12. Februar. Die Polizei teilte den Vorfall nun mit.

Auch zwischen dem vergangenen Donnerstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ist ein Rad auf die selbe Weise gestohlen worden. Die Täter klauten es aus dem Abstellraum eines Hauses in der Bahnhofstraße., wo es vom Besitzer abgestellt und abgesperrt worden war. Es handelt sich um ein grau-schwarzes Mountainbike der Marke Focus. Es ist laut Polizei circa 150 Euro wert.

Die Ermittler suchen nun zu beiden Fällen Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter 07303/9651-0 melden.

Einen ähnlichen Fall gab es am Wochenende auch in Illertissen. Dort sind die Täter in eine Tiefgarage eingedrungen, die wegen Bauarbeiten frei zugänglich war. (AZ)

