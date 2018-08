vor 50 Min.

Zwei Fallschirmspringer bei Unfall schwer verletzt

In der Nähe von Illertissen im sind am Sonntag zwei Fallschirmspringer schwer verletzt worden.

In der Nähe von Illertissen im Landkreis Neu-Ulm sind am Sonntag zwei Fallschirmspringer schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr.

Zwei Fallschirmspringer sind in der Nähe von Illertissen im Landkreis Neu-Ulm schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Näheres zu dem Unfall am Sonntag konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Ursache werde noch ermittelt.

Ein 34-Jähriger schwebte den Angaben zufolge in Lebensgefahr, ein 64 Jahre alter Mann ist schwer verletzt. Die beiden Unfälle in der Nähe eines Flugplatzes seien unabhängig voneinander passiert, sagte der Polizeisprecher. (dpa/lby)

Themen Folgen