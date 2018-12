09:43 Uhr

Zwei Frauen überfallen - Polizei fasst mutmaßlichen Sexualtäter

In Egg an der Günz soll ein Fahrradfahrer versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Auch in Babenhausen gab es eine großangelegte Suchaktion.

In Egg an der Günz und Babenhausen sind zwei Frauen Opfer von Sexualstraftaten geworden. Ein Verdächtiger wurde gefasst. Steckt er hinter beiden Taten?

In Egg an der Günz und in Babenhausen im Unterallgäu sind zwei Frauen Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Ein Verdächtiger wurde inzwischen gefasst. Er wird aktuell dem Haftrichter vorgeführt. Bis in die Nacht hinein war am Mittwoch ein Großaufgebot der Polizei in den Bereichen unterwegs. Die Ermittlungen dauern an.

Am Montagabend, so berichtete die Polizei, war eine Frau mit ihrem Hund östlich von Egg an der Günz auf einem Spaziergang. Sie war gerade auf der Frickenhausener Straße unterwegs, als sie an einer Wiese westlich der Günz von einem Fahrradfahrer angesprochen wurde.

Der Mann habe zunächst "verbal beruhigend auf ihren Hund eingewirkt", so die Polizei. Dann habe er die Frau plötzlich festgehalten, mit Gewalt auf die Wiese gezwungen, sie dort entkleidet und dann versucht, sich an ihr zu vergehen. Erst nach längerer Zeit ließ er von seinem Opfer ab und radelte davon.

Verdacht auf zwei Sexualstraftaten im Raum Babenhausen

Daraufhin begannen umfangreiche Suchaktionen der Polizei, die im Laufe des Dienstags auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Im Rahmen dieser Suche soll eine Reihe von Personen überprüft worden sein.

Am Mittwoch, so eine Informationen unserer Redaktion, soll sich in Babenhausen im Bereich des sogenannten Rothdachweihers, also östlich der Bahnhofstraße in Richtung der Fabrikstraße, eine weitere Sexualtat ereignet haben. Die dortigen Ermittlungen führten im Laufe des Mittwochabends zur Festnahme einer verdächtigen Person.

Gegen 21 Uhr am Mittwochabend startete dann eine umfangreiche Absuche im Bereich des Rothdachweihers. Dabei waren neben Kripobeamten auch starke Kräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Auf Anforderung der Polizei wurde das fragliche Gelände um den Weiher von der Feuerwehr Babenhausen umfangreich ausgeleuchtet. Die Aktion dauerte bis kurz vor 23 Uhr.

Am Donnerstagvormittag wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des heutigen Tages bekannt geben. (AZ, wis, bo, stz)

