Zwei Nachholtermine

Nach der Absage der Babenhauser Kulturtage wird an Plan B gearbeitet

Der Corona-Krise zum Opfer gefallen sind, wie berichtet, auch die diesjährigen Babenhauser Kulturtage „Kultur rund ums Schloss“. Nun gibt Hauptorganisatorin Claudia Schäfer zwei Nachholtermine bekannt. Das Trio „Wellküren“ tritt demnach am 12. Dezember 2020 mit seinem Programm „Abendlandler“ im Theater am Espach auf. Kabarettist Django Asül wird im kommenden Jahr während der Kulturtage in Babenhausen gastieren – am 13. Mai 2021. Zu diesen Veranstaltungen seien bereits in Kürze Karten zu erwerben, kündigt Claudia Schäfer an. Bei den anderen, ursprünglich geplanten Veranstaltungen stehe hingegen noch kein Nachholtermin fest.

Wer sich schon Karten gesichert hatte, kann sie an das Rathaus zurückschicken oder einscannen und per E-Mail an claudia.schaefer@babenhausen.org senden (jeweils mit Angabe der eigenen Adresse und Bankverbindung). Der Geldbetrag werde dann zeitnah erstattet. (az)

