vor 17 Min.

Zwei Unfälle auf der A7 bei Illertissen

Am Dienstag krachte es zwei Mal auf der A7.

Beide Fahrerinnen verlieren auf nasser Straße die Kontrolle

Am frühen Dienstagabend haben sich auf der A7 bei Illertissen in Richtung Süden unmittelbar nacheinander an gleicher Stelle zwei Unfälle ereignet, deren Ursache die Polizei mit „nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn“ angibt.

Etwa einen Kilometer südlich der Einfahrt Illertissen verlor zuerst eine 57-jährige BMW-Fahrerin aus dem Raum Mönchengladbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam nach gut fünfzig Metern Schleuderfahrt in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt.

Kurz danach beging eine 26-Jährige laut Mitteilung der Polizei denselben Fahrfehler. Sie prallte mit ihrem Auto zunächst gegen die Mittelleitplanke, ehe sie mit einem Tanklastzug kollidierte. Diese Fahrerin musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Lastwagen blieb rund 150 Meter weiter stehen.

Die Feuerwehr Illertissen leitete den Verkehr einspurig an den Unfallstellen vorbei, sicherte diese ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Wieder einmal fiel angenehm auf, dass die im zäh fließenden Verkehr an die Einsatzstelle anrollenden Fahrzeuge eine vorbildliche Rettungsgasse zwischen den beiden Fahrstreifen gebildet hatten.

Der Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. (wis)

