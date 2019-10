vor 38 Min.

Zwei Unfallfluchten in Senden: Polizei sucht Zeugen

In Senden wurden zwei Autos beschädigt. Von den Unfallverursachern fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Unfallfluchten hat die Polizei am Donnerstag in Senden aufgenommen: Ein Auto, das auf einem Privatparkplatz in der Gartenstraße in Senden geparkt war, wurde zwischen 14 und 16.20 Uhr an der linken Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2.000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Zeugen können sich bei der Polizei Weißenhorn unter 07309/96550 melden.

Unbekannter touchiert Auto im vorbeifahren

Außerdem wurde ein Auto, das in der Brucknerstraße in Senden abgestellt war, am Donnerstagmorgen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto touchiert. Der Unfallverursacher machte sich unerlaubt aus dem Staub. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Senden unter 07307/ 910000 entgegen.

