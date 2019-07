vor 18 Min.

Zwei Verletzte nach Unfall an einer Kreuzung in Senden

Eine 21-Autofahrerin missachtet an einer Kreuzung in Senden die Vorfahrt und verursacht einen Unfall. Zwei Menschen werden verletzt.

Zwei Menschen haben bei einem Verkehrsunfall in Senden leichte Verletzungen erlitten. Der Sachschaden beträgt zudem rund 18.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Dienstagabend in der Berliner Straße in Senden. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr auf der Haydnstraße in westlicher Richtung und missachtete die Vorfahrt eines 75-jährigen Fahrers, der auf der Berliner Straße in südlicher Richtung unterwegs war.

Unfallbeteiligte kommen mit leichten Verletzungen davon

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde anschließend in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Auch die Beifahrerin des 75-Jährigen erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und ließ sich nach der Unfallaufnahme selbstständig ärztlich behandeln. (az)

