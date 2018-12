16:00 Uhr

Zwei junge Männer geraten in Streit: Einer wird verletzt

Ein 24-Jähriger soll in der Nacht zum Samstag in Bellenberg einen jüngeren Mann geschlagen haben. Er wurde angezeigt.

Zu einem Streit ist es in der Nacht zum Samstag in der Bahnhofstraße in Bellenberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 24-Jähriger einen 21-Jährigen geschlagen haben. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. (az)

