00:32 Uhr

Zwei neue Infektionen

Landratsamt meldet bestätigte Fälle

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es im Vergleich zum Vortag zwei neue bestätigte Infektionen. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, sind im Kreis Neu-Ulm aktuell 19 Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 13 neue Infektionsfälle gemeldet.

Insgesamt wurden bis Freitag nach Angaben der Behörde 460 Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 im Landkreis gemeldet. Von diesen 460 Fällen sind 415 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Keine neuen Quarantäneanordnungen gab es für Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis. Nach derzeitigem Stand befinde sich noch eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Illertissen in Quarantäne, teilt das Landratsamt mit. Im Zusammenhang mit der Kindertagesgruppe in Illertissen seien keine neuen bestätigten Fälle aufgetreten. Damit bleibt es weiterhin bei einem bestätigten Fall eines Kindes in der Illertisser Kinderbetreuungseinrichtung.

Im Unterallgäu sind nach derzeitigem Stand zwölf Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des dortigen Landratsamtes wurden insgesamt seit Mitte März 286 Unterallgäuer positiv getestet. 14 von ihnen sind verstorben, 260 gelten als genesen. (az)

Themen folgen