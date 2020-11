vor 18 Min.

Zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Neu-Ulm

Zwei weitere Corona-Patienten aus dem Landkreis Neu-Ulm sind gestorben. Das Landratsamt hat inzwischen die Schulen mit Schutzmasken ausgestattet.

Im Landkreis Neu-Ulm sind zwei weitere Corona-Patienten gestorben. Das hat das Landratsamt am Montag mitgeteilt. Die Zahl der gemeldeten Infektionen stieg im Vergleich zum Sonntag um 64. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit bei 136,41. Insgesamt sind 1591 bestätigte Fälle gemeldet. Von den bestätigten Fällen sind 1248 bereits wieder aus der Quarantäne entlassen. Mit den zwei verstorbenen Personen, die als bestätigter Fall gemeldet waren, steigt die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen im Landkreis auf 28 Personen.

Landratsamt Neu-Ulm verteilt Masken an schulische Bedienstete

Mit einer kleinen Sonderaktion hat der Landkreis Neu-Ulm unterdessen den Schulstart nach den Herbstferien begleitet. An schulische Bedienstete werden FFP2-Masken verteilt. Landrat Thorsten Freudenberger wies auf die Unterrichtssituation an den Schulen hin, die derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie alles andere als einfach sei. „Die Lehrkräfte sowie die schulischen Bediensteten arbeiten seit Monaten unter besonders schwierigen Umständen. Unser Dank gilt allen, die täglich dazu beitragen, dass ein geordneter Schulbetrieb so gut es geht aufrechterhalten werden kann.“

Die Mitarbeiter des Landratsamts und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr organisieren die Verteilung der Masken an die Schulen. Bild: Landratsant

Deshalb erhalten zum Unterrichtsbeginn alle Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schulen im Landkreis Neu-Ulm als kleine Aufmerksamkeit FFP2-Masken. Pro Person sind laut Landratsamt vier solcher Masken gedacht. Damit werden insgesamt 8768 Masken an 66 Schulen verteilt. Die Konfektionierung der Päckchen hatte die Freiwillige Feuerwehr übernommen. Die Auslieferung erfolgt über das Landratsamt. (az)

