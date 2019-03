16:15 Uhr

Zwischen Kellmünz und Memmingen müssen Pendler von Zug auf Bus umsteigen

Weil die Bahn Weichen erneuert, ist ein Abschnitt der Illertal-Bahn gesperrt. Dadurch ändern sich auch die Abfahrtszeiten.

Wegen Renovierungsarbeiten im Bahnhof Heimertingen gibt es Einschränkungen auf der Strecke zwischen Memmingen und Ulm. Im Abschnitt Memmingen-Kellmünz müssen die Fahrgäste auf Busse umsteigen. Das teilt die Bahn mit.

Fahrgäste in Memmingen müssen früher dran sein

Von Montag, 1. April, ab 7 Uhr, bis Freitag, 5. April, um 23 Uhr, werden im gesperrten Abschnitt die ausfallenden Züge durch Busse ersetzt. Diese starten in Memmingen früher als die ausfallenden Züge, damit in Kellmünz die Anschlusszüge erreicht werden. Zwischen Kellmünz und Memmingen fahren die Busse zu den gewohnten Zeiten. In der Nacht von Samstag, 6. April ab 23.50 Uhr, auf Sonntag, 7. April um 1.30 Uhr, gibt es bei den Spätzügen noch einmal Schienenersatzverkehr zwischen Bad Grönenbach und Kellmünz sowie zwischen Mindelheim und Memmingen.

Wo sich Pendler informieren können

Wer im Internet nach den entsprechenden Verbindungen sucht, findet dort die richtigen Zeiten. Wie die Bahn mitteilt, sind die Änderungen in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Kartenautomaten berücksichtigt. Telefonische Auskunft gibt der Kundendialog der Deutschen Bahn unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 01806/996633. (az)

Fahrplaninformationen und Hinweise zu den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs gibt es unter hier.

