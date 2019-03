16:06 Uhr

Zwischen Zusammenhalt und Zickenkrieg

Drei Frauen und drei Fassaden, die zu bröckeln beginnen, sorgen in Vöhringen für großes Theater.

Von Ursula Katharina Balken

Es regnet, besser gesagt – es schüttet wie aus Eimern. Drei Frauen fliehen vor der Wasserflut in ein Café. Dort verbringen sie die Nacht, aber durchaus nicht in friedlicher Gemeinschaft. Es entwickelt sich ein Zickenkrieg. Und das, was die Frauen anfänglich vorgeben zu sein, wird mit zunehmendem Alkoholgenuss zu einem kollektiven Bekenntnis zur Realität. Dieser Stoff stammt von der französischen Autorin Brigitte Buc und wurde nun vom Vöhringer Ensemble Spielpatz Bühne im Theater an der Wielandstraße auf die Bühne gebracht. Die Regie führte sensibel und pointenreich Günther Habisreitinger.

Drei Charaktere treffen aufeinander

Zur Handlung: Da ist Gabriele (Edith Habisreitinger, die Prinzipalin des Theaters), die mit Einkaufstüten bepackt die Szene betritt. Das Handy in der Hand versucht sie, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, der sie versetzt hat. Die Enttäuschung darüber kommentiert sie in kurzen, knackigen Sätzen und mit einem aufgesetzten Lachen. Die auf den ersten Blick munter scheinende Lulu (Tatjana Hörmann) ist allein erziehende Dessous-Verkäuferin, hat die Welt – wie sie meint – fest im Griff. Mit einer Art Fatalismus nimmt sie die Dinge, wie sie kommen.

Den wohl schwierigsten Part als Helene hat Tanja Hörmann zu bewältigen. Helene gibt vor, die toughe Allrounderin zu sein, sie managt Beruf und Familie perfekt. Nimmt das berufliche Engagement überhand, stellt sie für jeden Tag beschriftete Tupper-Dosen in den Kühlschrank. Und in der Firma ist sie unentbehrlich, sagt sie. In fahrigen Bewegungen gleiten ihre Hände unentwegt nervös über den Tisch bis es zum Kollaps kommt.

Regenschauer und ein Café: Der Zickenkrieg kann beginnen

Dann hat die Zickerei ein Ende und die anderen zwei Frauen helfen spontan, tupfen Wasser auf die Schläfen, ein Patentrezept von Lulu. Sie kennt sich da aus.

Und dann ist da noch der Kellner (Valentin Gschwind). Er gibt Erkenntnisse über die Frauenwelt von sich, mahnt das Trio zu mehr Enthaltsamkeit mit Blick auf den Alkoholkonsum. Der aber treibt wilde Blüten, ein Joint geht von Hand zu Hand, zu den Klängen aus dem Musical „Hair“ tanzen die berauschten Frauen im Zeitlupentempo über die Bühne.

Günther Habisreitinger hat das Stück mit leichter Hand inszeniert. Eigene, während der Probenzeit entwickelte Ideen, bindet er geschickt in das Geschehen ein. Die 42 Zuschauer sitzen nach oben gestaffelt in einem der kleinsten Theater Deutschlands. Das hatte Bürgermeister Karl Janson herausgefunden, als er der Bitte von Edith Habisreitinger nachkam und einen Teil der alten Stühle aus dem Kulturzentrum Spielplatz Bühne zur Verfügung stellte. Zwischen Spielfläche und Publikum gibt es keine Grenze. Genau das macht den Charme des Theaters aus.

Termine: Weitere Aufführungstermine: Samstag, 23. März, 20 Uhr; Sonntag, 24. März, 18 Uhr; Samstag, 6. April, 20 Uhr; Sonntag, 7. April, 18 Uhr. Kartenvorverkauf beim Kosmetikstudio Renate Kirsch, Telefon 0176/27061587 oder an der Abendkasse.

