Zwischenstopp in Illertissen endet: Zirkus sucht nach neuem Stellplatz

Plus Ende März hat die Zirkusfamilie Köllner ihr Lager auf dem Festplatz in Illertissen aufgeschlagen. In der kommenden Woche müsste sie umziehen. Nur wohin?

Die Zirkusfamilie Köllner steht unter Zeitdruck: In der kommenden Woche müsste sie den Illertisser Festplatz verlassen - die Genehmigung läuft am Montag aus. Wohin sie dann mit ihren Wagen fährt, weiß sie allerdings noch nicht. Einen neuen Platz für ihren Wanderzirkus Mulan mit rund 30 Tieren haben die Köllners noch nicht gefunden. Wie geht es jetzt weiter?

Wie berichtet, bekam die Zirkusfamilie Ende März die Möglichkeit, zwei Wochen auf dem Illertisser Festplatz zu bleiben. Die Stadt verlängerte die Genehmigung danach um weitere zwei Wochen. Diese Frist endet am kommenden Montag. Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner sagt, aktiv nach einem Ort zu suchen, den der Circus Mulan als Nächstes ansteuern kann. "Bisher haben wir aber noch nichts erreicht."

Infrage kämen Flächen in kommunaler Hand, aber auch Wiesen von Privatpersonen oder der Kirche. Wunschorte wären Neu-Ulm und Ulm. Die beiden Städte sind nicht allzu weit von Illertissen entfernt, was Spritkosten sparen würde. Ein wichtiger Punkt für die Familie, denn die wirtschaftliche Situation bereitet den sechs Erwachsenen und fünf Kindern noch immer große Sorgen. Sie sind auf Spenden angewiesen, seit pandemiebedingt keine Gastspiele mehr stattfinden können.

Zirkusfamilie Köllner: Aus zwei Wochen in Illertissen wurden vier

Dass die Suche nach einem neuen Aufenthaltsort schwierig werden könnte, hat sich schon angedeutet. Den Winter hatte der Circus Mulan auf der Wiese eines Landwirts in Durach im Oberallgäu verbracht. Dieser wollte seine Fläche im Frühjahr wieder selbst nutzen. Die Köllners schrieben rund 50 Kommunen an, um einen neuen Stellplatz zu finden. Die einzige positive Rückmeldung sei aus Illertissen gekommen.

Die Stadt gestattete einen Zwischenstopp auf dem Festplatz - der nun offiziell endet. "Rausgeschmissen" werde die Zirkusfamilie am Montag nicht, heißt es am Freitag aus dem Illertisser Rathaus. Dauert der Umzug ein paar Tage länger, sei das noch in Ordnung. Zirkusfamilie und Stadt warten nun ab, was das Wochenende bringen wird. Jacqueline Köllner hofft auf eine schnelle Lösung der Ortsfrage. Wer eine Fläche zur Verfügung stellen würde, könne sie unter Telefon 0163/4507086 erreichen.

Der Circus Mulan suchte händeringend eine neue Bleibe. Illertissen hilft aus.

Was ihr Zuversicht gibt, ist die Unterstützung, die die Familie in den vergangenen Wochen erfahren hat: Menschen aus Illertissen und Umgebung hätten Heu und Kraftfutter für die Tiere - Pferde, Ponys, Kamele, Lamas und Esel - vorbeigebracht. Auch Geldspenden seien eingegangen. "So konnten wir einkaufen und die Wagen heizen", sagt die 40-Jährige. "Dafür wollen wir Danke sagen."

