A7-Anschluss bei Altenstadt bleibt für neun Tage voll gesperrt

Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Anschlussstelle Illertissen und der Anschlussstelle Dettingen durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, wird der Fahrbahnbelag auch auf der Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Würzburg erneuert, teilt die Firma mit einem Tag Verspätung mit.

Seit Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr ist die Vollsperrung der Auf- und Abfahrrampe eingerichtet. Neben den Arbeiten am Belag werden auch die Leitplanken umgerüstet und ein Anpralldämpfer in der Abfahrrampe installiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 24. Oktober abgeschlossen, teilt die bundeseigene Firma weiter mit. Wetterbedingte Verzögerungen seien nicht auszuschließen. Verkehrsteilnehmer werden für die Dauer der Vollsperrung über die Anschlussstellen Dettingen und Illertissen umgeleitet. (AZ)