Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

A7-Anschluss Altenstadt für neun Tage voll gesperrt wegen Bauarbeiten

Illertissen/Altenstadt

A7-Anschluss bei Altenstadt bleibt für neun Tage voll gesperrt

Kein Durchkommen ist von Altenstadt auf die Autobahn Richtung Würzburg. Hier sind die Gründe.
    • |
    • |
    • |
    Während Zu- und Abfahrt auf der Anschlussstelle Altenstadt gesperrt sind, gibt es Umleitungen Richtung Dettingen und Illertissen. (Symbolbild)
    Während Zu- und Abfahrt auf der Anschlussstelle Altenstadt gesperrt sind, gibt es Umleitungen Richtung Dettingen und Illertissen. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa

    Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Anschlussstelle Illertissen und der Anschlussstelle Dettingen durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, wird der Fahrbahnbelag auch auf der Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Würzburg erneuert, teilt die Firma mit einem Tag Verspätung mit.

    Seit Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr ist die Vollsperrung der Auf- und Abfahrrampe eingerichtet. Neben den Arbeiten am Belag werden auch die Leitplanken umgerüstet und ein Anpralldämpfer in der Abfahrrampe installiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 24. Oktober abgeschlossen, teilt die bundeseigene Firma weiter mit. Wetterbedingte Verzögerungen seien nicht auszuschließen. Verkehrsteilnehmer werden für die Dauer der Vollsperrung über die Anschlussstellen Dettingen und Illertissen umgeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden