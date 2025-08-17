Icon Menü
A7-Autobahnauffahrt in Altenstadt in Richtung Süden ab Mittwoch gesperrt

Altenstadt

Ab kommendem Mittwoch kann man die Autobahnauffahrt in Altenstadt nicht mehr für Fahrten auf der A7 in Richtung Füssen verwenden. Wie die Umleitung verläuft.
    Voraussichtlich bis Freitag, 29. August, gilt die Sperrung an der A7-Anschlussstelle Altenstadt.
    Voraussichtlich bis Freitag, 29. August, gilt die Sperrung an der A7-Anschlussstelle Altenstadt. Foto: Tim Brakemeier/dpa (Symbolbild)

    Die Autobahnauffahrt in Altenstadt wird ab Mittwoch, 20. August, 19 Uhr in Fahrtrichtung Füssen komplett gesperrt. Auf der Auf- und Abfahrtsrampe erneuert die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, den Fahrbelag. Außerdem wird das Fahrzeugrückhaltesystem umgerüstet und ein Anpralldämpfer in der Abfahrtsrampe installiert.

    Arbeiten an der A7-Anschlussstelle Altenstadt dauern wohl bis 29. August

    Planmäßig sollen die Arbeiten am Freitag, 29. August, abgeschlossen sein. Bis dahin wird der Verkehr über die Umleitungsstrecken U91 oder U12 über die nächstgelegene Anschlussstelle Dettingen umgeleitet. Die Bauarbeiten sind Teil der Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Dettingen. Verzögerungen aufgrund des Wetters kann die Autobahn GmbH des Bundes nicht ausschließen. (AZ)

