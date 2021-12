Dettingen an der Iller

vor 20 Min.

Polizei äußert sich zum A7-Unfall bei Dettingen: Mutmaßliche Schleuserfahrt endet tödlich

Bei Dettingen an der Iller kam es zu einem tödlichen Unfall.

Plus Nach einem tödlichen Unfall auf der A7 bei Dettingen an der Iller war die Autobahn mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Schleusung.

Auf der A7 bei Dettingen an der Iller ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Fahrtrichtung Ulm ein tödlicher Unfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Mann ums Leben. Jedoch wurden weitere Personen teils schwer verletzt.

