Modellflugtage und Party auf dem Flugplatz Illertissen

Am ersten Septemberwochenende verwandelt sich das Gelände des Flugplatzes Illertissen in eine große Bühne für ferngesteuerte Modellflieger aller Art. DEr Luftsportverein Illertissen lädt für das Wochenende, 6. und 7. September, dazu ein, wie Modellflugpiloten aus nah und fern mit Airlinern, Jets, Oldtimern, Hubschraubern, Warbirds und Segelflugzeugen ihr Können zeigen.

Das Programm will kurzweilige Unterhaltung für große und kleine Flugzeugbegeisterte bieten. Am Samstag gibt es verschiedene Vorführungen von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am Samstagabend ab 21 Uhr steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: Die Cover-Rock-Band „Edelstoff“ sorgt für gute Stimmung und lässt den Abend musikalisch ausklingen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Der Flugplatz ist ausgeschildert, Parkplätze sind vorhanden, dafür fallen Kosten von zwei Euro an. (AZ)