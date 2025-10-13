Illertissener Weiherhalde ist ein kleines Vogelparadies

Seit über 40 Jahren betreut der Geflügelzuchtverein Illertissen 50 Vogelnistkästen in der Weiherhalde. Jedes Jahr im Oktober findet eine Grundreinigung der Kästen statt, um sie für das Frühjahr wieder bezugsfertig zu machen. Bei dieser Reinigung werden immer akribisch die Belegungszahlen festgehalten und in Zusammenarbeit an die Bayerischen Staatsforsten, in diesem Fall an das Revier in Holzschwang gemeldet.

Fast 50 Prozent der Kästen werden von Kohl- und Blaumeisen benutzt.

Daniel Betzner und Jürgen Matthes, zwei Vogelzüchter im Verein, machten sich von der Markthalle in der Friedhofstraße, ausgestattet mit Leiter und Reinigungswerkzeug, auf den Weg, um die Herbstreinigung durchzuführen. Dass hier gleich fast 50 Prozent der Kästen von Kohl- und Blaumeisen als Wohnung benutzt werden, bedeutet eine Steigerung zum letzten Jahr. 22 Kästen waren von ihnen belegt. Interessant war auch, dass die erste Brut von Meisen durchgeführt wurde und in der zweiten Brut bei drei Kästen ein Kleiberpaar eingezogen ist. Dies ist an den verschiedenen Nestausstattungen zu erkennen. 14 Kleibereltern zogen in den anderen Kästen ihre Jungen groß. Das war eine äußerst erfreuliche Verdoppelung der Zahl vom letzten Jahr.

Siebenschläfer haben sieben Kästen belegt.

Ein tolles Erlebnis ist auch immer die Feststellung, dass Siebenschläfer sich sehr wohl in Illertissen fühlen. Sieben Kästen waren diesmal von diesem putzigen nachtaktiven Nagetier belegt. Inzwischen sind sie die jährliche Reinigungsaktion gewohnt und lassen sich dadurch nicht mehr stören und schauen eher interessiert zu. Man meint fast, sie sind froh, dass alles gesäubert wird. Nur drei Kästen waren dieses Jahr unbenutzt. Leider fehlten auch wieder vier Kästen, diese werden mit Unterstützung der Staatsforsten durch den Geflügelzuchtverein jedes Jahr ersetzt.

