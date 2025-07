Straßensperrung in Pfaffenhofen: Ein Abschnitt der Hermann-Köhl-Straße ist am Samstag blockiert

Der direkte Weg von der Ortsmitte von Pfaffenhofen nach Beuren ist am kommenden Samstag, 26. Juli, blockiert. Grund dafür sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm Ausbauarbeiten am Glasfasernetz. Wie die Behörde mitteilt, ist am Samstag von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr die Kreisstraße NU3, also die Hermann-Köhl-Straße, zwischen Hauptstraße und Marienfriedstraße in Pfaffenhofen gesperrt. Die Hauptstraße (St 2020) bleibt komplett frei befahrbar und der Linienverkehr wird auch in der Hermann-Köhl-Straße uneingeschränkt gewährleistet.

In Pfaffenhofen werden zwei Umleitungen eingerichtet

Der Verkehr wird umgeleitet. Eine Umleitung führt laut Pressemitteilung von der Hauptstraße über den Kapellenweg, den Baumschulweg und die Marienfriedstraße zur Hermann-Köhl-Straße, auch in umgekehrter Richtung. Weiter nördlich führt eine Umleitung von der Hauptstraße über die Lindenstraße, den Fichtenweg und die Kolpingstraße zur Hermann-Köhl-Straße und umgekehrt. (AZ)