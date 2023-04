Unbekannte brechen in Kindergarten ein und richten Schaden an

In einen Kindergarten ist eingebrochen worden. Die Täter richteten dabei Schaden an. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Achstetten (Kreis Biberach) eingebrochen. Gestohlen wurde dabei nach Polizeiangaben nichts, jedoch wurde Schaden angerichtet.

Zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster am Gebäude im Kindergartenweg auf. So gelangten sie in das Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Sachen von Wert fanden sie offensichtlich nicht. Stattdessen richteten sie einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Die Polizei aus Laupheim (Telefon: 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)