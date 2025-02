In Senden kann man bald im umgebauten Seecontainer einkaufen

Ein Selbstbedienungsautomat für Fleisch- und Wurstwaren, Käse oder Gemüse auf Knopfdruck: Um die Kundinnen und Kunden auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit Lebensmitteln zu versorgen, haben sich Metzgereien, Bäckereien und andere Einzelhändler in der Region in der Vergangenheit einiges einfallen lassen. Darüber hinaus gibt es Milchtankstellen und Eis direkt vom Bauernhof. Und in ein paar Wochen soll ein weiteres neues Angebot hinzukommen. Demnächst soll ein sogenannter „Ackerbox“-Shop auf dem Vorplatz des Dehner-Gartencenters in Senden eröffnet werden. Doch was hat es damit auf sich?

