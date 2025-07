Einkaufen rund um die Uhr: "Ackerbox" in Senden öffnet am 1. August

Bereits im Frühjahr haben die Betreiber angekündigt, dass bald in einem umgebauten Seecontainer in Senden regionale Lebensmittel eingekauft werden können. Jetzt geht es tatsächlich los: Von Freitag, 1. August, an öffnen die „Ackerbox-Standorte“ auf den Parkplätzen der Dehner-Filialen in Senden und Memmingen auch an Sonn- und Feiertagen und rund um die Uhr. Die PWV GmbH nutzt dabei nach eigenen Angaben die neuen Möglichkeiten, die das jüngst verabschiedete bayerische Ladenschlussgesetz für Betreiber von personallosen Mini-Supermärkten bietet. Diese beiden Container und ein Shop im Blumenpark Dehner in Rain am Lech sind die ersten drei „Ackerbox“-Standorte in Deutschland.

In Memmingen, wo die „Ackerbox“ bereits von montags bis samstags durchgehend öffnen durfte, haben laut einer Pressemitteilung der PWV GmbH bereits viele Kundinnen und Kunden von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, hochwertige Lebensmittel aus der Region einzukaufen. In Senden sind in dem Container unter anderem Produkte von der Platzmetzgerei Kühle aus Weißenhorn, von der Eismanufaktur DiDa aus Senden, dem Imker Siegfried Häge aus Ulm-Böfingen und von der Kartoffelboutique Katja Ölberger aus Senden erhältlich. Ergänzt wird das Sortiment demnach um ausgewählte Produkte aus einem überregionalen Partner-Netzwerk. Zu den gemeinsamen Lieferanten beider Standorte gehören der Obsthof Zott aus Senden, die Schönegger Käsealm aus Prem, Gefro aus Memmingen, die Wachmacherei aus Ottobeuren, der Geflügelhof Büchler aus Niederrieden, der Bauernhof Bischoff aus Bibertal, die Straubinger Mühle aus Rain am Lech, die Allgäuer Ölmühle aus Kempten und Vogtmühlen aus Illertissen.

Die Kundschaft kann bargeldlos mit Bank- oder Kreditkarte bezahlen

Digitale Displays zeigen die Herkunft und die Preise der angebotenen Produkte an. Ein SB-Bezahlterminal mit Sprachausgabe bietet laut Pressemitteilung ein einfaches und entspanntes Einkaufserlebnis. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos per Bank- oder Kreditkarte.

Die PWV GmbH mit Sitz in Stuttgart ist eine hundertprozentige Tochter der Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH und betreibt nach eigenen Angaben mehr als 200 Geschäfte mit den Sortimenten Tabakwaren, Presse, Lotto, Post und branchenüblichem Beisortiment. Zur Unternehmensgruppe Dr. Eckert zählen insgesamt mehr als 400 Fachgeschäfte in Bahnhöfen und anderen hoch frequentierten Lagen mit den Kernsortimenten Buch, Presse, Tabak, Reisebedarf und Convenience. (AZ)