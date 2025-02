In Senden kann man bald im umgebauten Seecontainer einkaufen

Ein Selbstbedienungsautomat für Fleisch- und Wurstwaren, Käse oder Gemüse auf Knopfdruck: Um die Kundinnen und Kunden auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit Lebensmitteln zu versorgen, haben sich Metzgereien, Bäckereien und andere Einzelhändler in der Region in der Vergangenheit einiges einfallen lassen. Darüber hinaus gibt es Milchtankstellen und Eis direkt vom Bauernhof. Und in ein paar Wochen soll ein weiteres neues Angebot hinzukommen. Demnächst soll ein sogenannter „Ackerbox“-Shop auf dem Vorplatz des Dehner-Gartencenters in Senden eröffnet werden. Doch was hat es damit auf sich?

Die „Ackerbox“ ist eine Art Selbstbedienungsladen mit über 200 Produkten, die größtenteils von Landwirten und Manufakturen aus der Region stammen. Für das Projekt ist federführend die PWV GmbH zuständig, die wiederum gehört zur bundesweit tätigen Unternehmensgruppe Dr. Eckert. Einen fixen Eröffnungstermin gibt es für Standort Senden zwar noch nicht, die Lieferanten hingegen stehen größtenteils bereits fest. Demnach kommen die Waren unter anderem vom Obsthof Zott, der Platzmetzgerei Kühle aus Weißenhorn, der Dida Eismanufaktur aus Senden, Gefro aus Memmingen, dem Geflügelhof Büchler aus Niederrieden, der Allgäuer Ölmühle aus Kempten und der Schönegger Käse-Alm. Auch „Sell G´machts“ aus Weiler im Allgäu ist mit Pesto und Chutneys im Sortiment vertreten, der Biohof Böglins aus Ottobeuren liefert Milch und Joghurt. Für das neue Angebot sucht das Unternehmen noch Partnerbetriebe für Backwaren, Eier, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch.

Die erste „Ackerbox“ wurde 2019 in Österreich eröffnet

Das SB-Shopkonzept kommt ursprünglich aus Österreich. Die erste „Ackerbox“ wurde 2019 vom Kärtner Startup myAcker in Spittal an der Drau gegründet. Innerhalb eines Jahres folgten vier weitere Standorte in unmittelbarer Umgebung. Heute gibt es 15 Standorte in ganz Österreich. Nun wird in Kooperation mit der PWV GmbH ein Pilotprojekt in Deutschland gestartet - mit zunächst drei Standorten in Rain am Lech, Memmingen und Senden, jeweils im Umfeld von Dehner-Gartencentern. Ende Februar 2025 fällt der Startschuss in Rain mit einem Shop-in-Shop-Konzept, die Öffnungszeiten dort sind an den umgebenden Markt angelehnt. In Memmingen und Senden stehen bereits wiederaufbereitete und zu Verkaufsräumen umgebaute Seecontainer dafür bereit. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Ackerbox und ihr innovatives und nachhaltiges Einkaufserlebnis erstmals nach Deutschland bringen und dafür hochfrequentierte Standorte im Südwesten gewinnen konnten“, sagt Projektleiter Jochen Sill, Prokurist der PWV GmbH und in Buxheim bei Memmingen zuhause.

In dem Shop integriert ist demnach ein SB-Bezahlterminal mit Sprachausgabe. Über Digitalanzeigen soll es Informationen über angebotene Produkte, deren Herkunft und die Preise geben. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos per Bank- oder Kreditkarte.