AfD Neu-Ulm stellt Kreistagsliste auf und nennt Ziele

Die AfD im Landkreis Neu-Ulm hat ihre Liste für die kommende Kreistagswahl aufgestellt. Angeführt wird sie nach Angaben des Kreisverbands vom Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Franz Schmid. „Der Kreistag hat mehr Einfluss, als viele glauben. Wir entscheiden über Gebühren, soziale und gesundheitliche Infrastruktur und darüber, wie vernünftig mit Steuergeld umgegangen wird“, wird der Politiker in der Mitteilung zitiert. „Wir wollen eine Politik, die sich wieder an den Bedürfnissen der Bürger orientiert – nicht an Ideologien“, behauptet Schmid.

In der Mitteilung nennt die AfD ihre zentralen Themen für den Landkreis Neu-Ulm. Demnach wolle man sich für das Senken der Müllgebühren einsetzen und fordere Kostentransparenz. Zudem verlangt die rechte Partei den Abbau der Rücklagen. Die AfD fordert zudem, dass im Landkreis keine neuen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende eröffnet werden und bestehende nur im gesetzlichen Mindestmaß betrieben werden. Auf die Zahl der Geflüchteten, die untergebracht werden müssen, hat der Landkreis allerdings keinen Einfluss.

Neu-Ulm: AfD um Franz Schmid benennt zentrale Themen für den Kreistag

Die AfD will nach eigenen Angaben, dass sich der Landkreis für das Sichern der wohnortnahen ärztlichen Versorgung vor allem im Landkreissüden und kleineren Gemeinden einsetzt, etwa durch Förderprogramme, Unterstützung bei Praxisgründungen und mobile medizinische Angebote. Sie wolle sich für das Verschlanken der Verwaltung, den Abbau von Bürokratie sowie für bessere Unterstützung für Familien, Senioren und Ehrenamt einsetzen.

Auf Franz Schmid folgen in der Liste: Marcel Patzke, Nick Steger, Thomas Obermüller, Bernhard Sailer, Werner Borst, Peter Markmiller, Alexander Müller, Philipp Krien und Florian Hempfer. (AZ)