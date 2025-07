Baggersee Au: Männer bedrohen Jugendliche mit Schlagstock

Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren, die sich am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr am Baggersee Au aufhielten, haben dort eine bedrohliche Situation erlebt. Wie die Illertisser Polizei berichtet, wurden die Jugendlichen von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drohte der Wortführer einem Jugendlichen gegenüber ohne bekannten Grund, dass er ihn mit einem Stock verprügeln werde. Der Aggressor hatte einen Teleskopschlagstock in der Hand, den er zum Zeitpunkt der Drohung ausfuhr, wie die Polizei weiter berichtet. Eine zweite Person aus der Gruppe äußerte ebenfalls verbale Drohungen. Die beiden Jugendlichen flüchteten und informierten die Polizei.

Eine Streife der Polizei Illertissen konnte eine Personengruppe, bestehend aus vier Männern im Alter von 41, 34, 27 und 23 Jahren, antreffen. Neben dem Rucksack des 41-Jährigen fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock. Die vier Männer verhielten sich „völlig unkooperativ“, wie die Polizei formuliert. Weitere Polizeikräfte wurden angefordert. Diese stellten die Identität der Männer fest und leiteten Ermittlungen gegen den 41-jährigen und den 34-jährigen Mann ein. Der Teleskopschlagstock unterliege den Vorschriften des Waffengesetzes, ein Führen dieses Gegenstands sei grundsätzlich verboten, teilt die Polizei mit. Der Stock wurde sichergestellt. (AZ)