Polizei-Fazit zur Musiknacht: Mann rastet richtig aus

Mehrere tausend Menschen feierten am Donnerstagabend, 2. Oktober, bei der Illertisser Musiknacht an 18 Spielstätten und das „durchgängig absolut friedlich“ resümiert die Illertisser Polizei am Folgetag. Anders schaute es nach Ende der Veranstaltung nach 2 Uhr aus.

Als die Besucherinnen und Besucher die Innenstadt verließen, kam es im Bereich der Hauptstraße zu einer verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzung innerhalb einer kleinen Personengruppe, berichtet die Polizei. Der alleinige Aggressor, ein 20-jähriger Deutscher, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, war weder von seinen Freunden noch von den Polizeikräften zur Ruhe zu bringen. Im Gespräch schlug der 20-Jährige plötzlich mit der Hand gegen den Kopf eines Polizeibeamten. Also wurde der Mann fixiert und in Gewahrsam genommen, berichtet die Polizei weiter. Eine Blutentnahme wurde vorgenommen. Der 20-jährige Täter konnte schließlich einer Bezugsperson übergeben und entlassen werden. Der angegriffene Polizeibeamte wurde durch den Kopfschlag leicht verletzt und er war aber weiterhin dienstfähig. (AZ)