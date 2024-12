Auch am Airbus-Defence-and-Space-Standort in Ulm sollen Stellen wegfallen. Das bestätigte auf Nachfrage der Redaktion der Betriebsratsvorsitzende am Standort in der Ulmer Weststadt Thomas Wiggenhauser.

