Alkoholisierter Mann rammt Auto – und die Polizei bemerkt noch etwas

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen mit seinem Auto in der Roggenburger Straße in Weißenhorn gegen einen geparkten Wagen gefahren. Dieser wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto geschoben. Die Polizei bemerkte nicht nur, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Alkoholunfall in Weißenhorn: 28-Jähriger Fahrer und 44-jährige Beifahrerin verletzt

Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,0 Promille. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der Fahrer sowie seine 44-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei weitere frische Unfallbeschädigungen am Auto des 28-Jährigen fest, die nicht zu diesem Zusammenstoß passten.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unmittelbar zuvor auf der A7 gegen die Mittelleitplanke gestoßen war. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (AZ)