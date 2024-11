Betrunkener greift Beamte an und leistet Widerstand

Am Dienstagabend musste die Polizei wegen eines aggressiven, alkoholisierten Mannes in der Falkenstraße in Bellenberg ausrücken, nachdem Passanten die Polizei verständigt hatten. Der 54-Jährige reagierte laut Polizeibericht auf die erste Kontaktaufnahme der Polizeibeamten sofort aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ und die Beamten unmittelbar angreifen wollte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der Mann habe dabei erheblichen Widerstand geleistet und die Beamtinnen und Beamten wiederholt beleidigt.

Im Zuge des Einsatzes blieben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten unverletzt, der Mann wurde durch seine massive Gegenwehr leicht verletzt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)