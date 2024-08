Unfallalarm lässt Feuerwehren ratlos zurück

Um 9.35 Uhr wurden am Samstagvormittag die Feuerwehren Oberroth und Buch alarmiert: Auf der Staatsstraße 2020 in Richtung Babenhausen, so die Meldung, habe sich ein Verkehrsunfall ereignet, der durch das E-Call-Notrufsystem aus einem Auto gemeldet worden war. Auf die obligatorische Rückfrage durch die Leitstelle kam keine Antwort aus dem vermeintlichen Unfallfahrzeug. Deshalb ging der dortige Disponent davon aus, dass sich tatsächlich ein Unfall ereignet hatte. Beim Eintreffen an der gemeldeten Stelle kurz vor der Landkreisgrenze zum Unterallgäu konnten die Einsatzkräfte aber nichts feststellen. So erkundeten die Feuerwehren sicherheitshalber die Strecken nach Babenhausen, Osterberg und Unterschönegg, was aber ebenfalls ohne Ergebnis blieb. Damit konnte man davon ausgehen, dass ein Autofahrer versehentlich und von ihm selbst unbemerkt den automatischen Notruf ausgelöst hatte und sich im Moment der Rückfrage nicht mehr im Fahrzeug aufhielt. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. (wis)

