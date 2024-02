Allgäu

In Krisenzeiten: Gewinnen Parteien und Gewerkschaften neue Mitglieder?

Parteien und Gewerkschaften profitieren in Krisenzeiten oft von Mitgliederzuwächsen. Wie ist die Lage im Allgäu?

Plus Die Bündnisse verzeichnen landesweit mehr Zugänge. Nicht nur Krisen und gestiegenen Preise spielen dabei eine Rolle. Profitieren auch Parteien in der Region von diesem Trend?

Von Marina Kraut

Eine Krise jagt die nächste: Corona, Ukrainekrieg, hohe Energiepreise, Proteste auf den deutschen Straßen. Ein Grund, sich in Parteien zu engagieren oder Gewerkschaften beizutreten? Laut Medienberichten haben die größeren Parteien deutschlandweit einen Anstieg der Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Deutschlands älteste Partei, die SPD, hat demnach vor allem in der zweiten Januarhälfte überdurchschnittlich viele neue Mitglieder aufgenommen.

Wollen sich Menschen nicht mehr in Parteien engagieren?

Gefühlt wollten sich Menschen heute nicht mehr so stark binden und etwa in Vereinen oder eben Parteien engagieren, sagt Petra Beer. Sie ist Unterbezirksvorsitzende der SPD Memmingen-Unterallgäu. Die Genossinnen und Genossen seien heute zu fast zwei Drittel über 60 Jahre alt. Im Jahr 2022 habe die Partei in dem Unterbezirk noch 367 Mitglieder gehabt, im vergangenen Jahr sei diese Zahl auf 356 gesunken. Der Großteil davon sei leider auf Todesfälle zurückzuführen, sagt Beer.

