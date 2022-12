Zahl der „Reichsbürger“ in der Region nimmt zu

Laut Polizei werden im Gebiet des Polizeipräsidiums Kempten über 300 Personen der Reichsbürger-Szene zugerechnet. Es bestehen auch Kontakte zur AfD. Ein Überblick.

Sogenannte Reichsbürger beschäftigen auch die Polizei im Gebiet des Präsidiums Schwaben Süd-West in Kempten. Einige Hundert sollen es hier sein. Anfang Dezember hatte eine bundesweite Razzia mit 52 Festnahmen stattgefunden. Eine Durchsuchung gab es auch in einem Gebäude im Landkreis Oberallgäu. Den „Reichsbürgern“ werfen die Ermittler vor, einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems zu planen. Sie treten zum Teil aggressiv gegenüber den deutschen Gerichten und Behörden auf, heißt es beim bayerischen Innenministerium.

Wie viele „Reichsbürger“ sind der Polizei in der Region aktuell bekannt?

Derzeit sind knapp über 300 Personen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West – dazu gehören die Landkreise Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Lindau, Günzburg und Neu-Ulm sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen – als „Reichsbürger“ eingestuft. Diese Zahl nennt Michael Haber, Leiter des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium in Kempten.

Michael Haber, Leiter des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Kempten. Foto: Polizei

Hat die Zahl in den vergangenen Jahren zugenommen?

Nachdem sich die Zahlen in den vergangenen Jahren auf einem ähnlichen Niveau bewegten, ist in diesem Jahr laut Michael Haber eine leichte Steigerung zu verzeichnen. „Hauptgrund dafür dürften die zuletzt vielfach an Behörden verschickten "Akzeptanz"-Schreiben sein, die aufgrund der reichsbürgertypischen Formulierungen zu einer Einstufung führen und wegen der nötigenden, teils erpresserischen Inhalte zur Anzeige gebracht werden“, erläutert der ranghöchste Kriminalbeamte des Präsidiums. Bei den Schreiben handele es sich um vorgefertigte, im Internet verfügbare Muster, die von „Reichsbürgern“ als Antwortschreiben für Behörden vorgesehen sind, wenn diese etwa Forderungen an sie stellen.

Treten „Reichsbürger“ an einigen Orten in der Region verstärkt auf?

Brennpunkte gibt es aus Sicht des Polizeipräsidiums in der Region derzeit nicht.

Wie viele „Reichsbürger“ haben in der Region eine Waffenerlaubnis?

„Die Anzahl der Reichsbürger mit waffenrechtlicher Erlaubnis liegt im einstelligen Bereich“, sagt Haber. Wenn „Reichsbürger“ mit einer Erlaubnis nach Einschätzung der Ermittler die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzen, arbeite die Kriminalpolizei „sehr eng“ mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Letztere können die waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen.

Wie treten die „Reichsbürger“ in der Region in Erscheinung?

Meist treten Reichsbürger durch Briefe an Behörden wie Justiz, Polizei, Finanzämter oder Gerichtsvollzieher in Erscheinung, heißt es seitens des Polizeipräsidiums. „Vereinzelt suchen die Personen die direkte Konfrontation bei den genannten Stellen“, berichtet Haber. Zudem fielen „Reichsbürger“ bei Verkehrs- oder Personenkontrollen „durch entsprechendes Verhalten und typische Äußerungen“ auf – oder über ihre Internetauftritte sowie bei Verhandlungen.

Laufen gegen einige von ihnen Ermittlungen beziehungsweise Strafverfahren?

Im Zusammenhang mit Briefen oder Internetseiten, die strafrechtlich relevante Inhalte aufweisen wie Nötigung oder Erpressung, werde laufend ermittelt und der Staatsanwaltschaft zugearbeitet, berichtet Haber. Die Zahl der Straftaten bewegte sich heuer im mittleren zweistelligen Bereich.

Sind der Polizei Kontakte zwischen „Reichsbürgern“ und AfD-Mitgliedern in der Region bekannt?

In zwei Fällen gab es nachweislich Kontakte zwischen Politikern und im Allgäu ansässigen „Reichsbürgern“, sagt Michael Haber.