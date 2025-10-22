Nach langer Diskussion: Rat hält an Plänen für Alte Bleiche fest

Die Sanierung und Umnutzung der Alten Bleiche und des Erlangerhauses in Altenstadt war von Beginn an ein umstrittenes Projekt. In der Kritik stehen vor allem die hohen Sanierungskosten, die aktuell auf rund 8,7 Millionen Euro geschätzt werden. Zuletzt gab es auch im Marktgemeinderat vermehrt kritische Stimmen, die das Projekt aufgrund der Denkmalschutzauflagen und der damit verbundenen Kostensteigerungen als nicht mehr tragbar oder umsetzbar ansahen. Der Zweite Bürgermeister Konstantin Zanker teilte auf Anfrage mit, wie es um das Projekt steht.

Der Marktgemeinderat habe sich noch einmal intensiv mit den Sanierungsplänen und der Kostensituation befasst und dabei auch die Fachplanungsbüros, die Regierung von Schwaben und das Landesdenkmalschutzamt mit einbezogen. In erster Linie ging es darum, nochmal alle Gewerke auf den Prüfstand zu stellen und nach Kosteneinsparungspotenzialen abzuklopfen. Zunächst sei festgestellt worden, dass die Gesamtkosten zuletzt nur noch marginal gestiegen sind. Es gehe dabei um rund 100.000 Euro.

Konstantin Zanker verteidigt Sanierung in Altenstadt

Konstantin Zanker betonte, dass man das Projekt rund um die Alte Bleiche im Gesamten betrachten müsse. Wenn man gar nichts macht, habe man mit der stark baufälligen Bleiche und dem Erlangerhaus weiterhin unansehnliche Gebäude im Ortszentrum, die man so nicht haben wolle. Der Zweite Bürgermeister fügte an, dass Jahr für Jahr auch für Unterhalt und Sicherungsmaßnahmen an der denkmalgeschützten und – baulich gesehen – maroden Bleiche nicht unerhebliche Kosten anfallen werden.

Konstantin Zanker machte deutlich, dass er an der Sanierung und dem Umbau der Bleiche und des gesamten Areals festhalten wird. Ausschlaggebend hierfür sei die hohe Förderquote, die bei rund 80 Prozent liege. Letztlich sind es rund 2,2 Millionen Euro, die der Markt Altenstadt in das Sanierungsprojekt investieren muss. „Die Sanierung ist zwar kostenintensiv, aber durch die hohen Fördermittel ergibt sich für die Marktgemeinde eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir dafür alles erhalten: eine instandgesetzte Bleiche, ein saniertes Erlangerhaus und neugestaltete Grünbereiche“. Das sei zudem besser, als dauerhaft Unterhalt für marode Gebäude zu zahlen und dem Verfall der Bausubstanz in der Ortsmitte weiter zusehen zu müssen.

Neues Jugendzentrum und Vereine profitieren vom Umbau des Erlangerhauses in Altenstadt

Letztlich gehe es auch darum, den Ort an sich und vor allem den Bereich an der Memminger Straße optisch ansprechend zu gestalten und die Ortsmitte schöner und attraktiver zu machen. Ähnlich sehe das nach Auskunft des Zweiten Bürgermeisters auch der Marktgemeinderat. Nach ausführlicher Beratung habe sich das Ratsgremium mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Sanierungspläne für die Alte Bleiche und das Erlangerhaus weiterzuführen.

Eine Nahwärmeversorgung, die auch die Grundschule und das Rathaus mit einbinden könnte, werde nicht umgesetzt. Die Heizungsanlage für die Bleiche und das Erlangerhaus werde im Nebengebäude des Erlangerhauses eingebaut und beide Gebäude zentral mit Wärme versorgen. Baubeginn könnte nach jetzigem Stand im nächsten Jahr sein. Mit Blick auf die Umnutzung soll im Erdgeschoss einen Bürgersaal mit rund 110 Quadratmetern Größe entstehen. Neben einem Aufzug sind auch eine Teeküche, ein Stuhllager und eine nördlich im Gebäude vorgesehene Treppe enthalten. Im Obergeschoss wurden neben einem Multifunktionsraum insgesamt fünf Ausstellungsräume eingeplant.

Alte Bleiche in Altenstadt: Historisches Erbe bleibt erhalten

Im Erdgeschoss des Erlangerhauses soll ein Jugendzentrum entstehen, das in einen Aktivbereich und eine ruhigere Zone gegliedert ist. Im Aktivbereich könnten Spielgeräte, ein Billardtisch oder eine Theke eingebaut werden. Im ruhigeren Wohnzimmerbereich sollen die Jugendlichen kochen, essen, lesen oder Filme ansehen können. Die Nutzung des Obergeschosses soll den Vereinen vorbehalten sein. Im Wesentlichen geht es dabei darum, Büroarbeit zu erledigen, Besprechungen und Sitzungen abzuhalten oder einfach auf Vereinsebene zusammenzukommen. (sar)

Die Alte Bleiche stammt aus dem 17. Jahrhundert und liegt im Herzen der schwäbischen Marktgemeinde Altenstadt. Das Gebäude wurde ursprünglich als Garnsiede genutzt und später zu einem Wohngebäude für jüdische Bürger umfunktioniert. Bis zur Zeit des Nationalsozialismus hatte die Gemeinde eine der größten jüdischen Gemeinden Schwabens. Heute sind nur noch Denkmäler und einige Erinnerungen übrig.