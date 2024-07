25.000 Schaden, zwei Verletzte: Zwei Autos stoßen bei Altenstadt zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Einmündung der nördlichen Autobahnausfahrt Altenstadt in die Memminger Straße sind am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Außerdem wurden zwei Kinder, die mit in einem der Fahrzeuge saßen, von Ersthelfern im Schatten betreut.

Auto verließ die Autobahn bei Altenstadt und ignorierte dabei die Vorfahrt eines anderen

Laut Polizei hatte einer der beiden Pkw die Autobahnausfahrt verlassen, ohne auf die Vorfahrt des von Altenstadt her auf der Memminger Straße vorbeifahrenden anderen Autos zu achten. Die Feuerwehren Altenstadt und Filzingen sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr wechselweise einspurig vorbei, sodass die Polizei ihre Unfallaufnahme ungestört durchführen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung auf rund 25.000 Euro. (wis)