76-Jährige touchiert geparktes Auto und flüchtet

Eine Frau fährt beim Einparken ein anderes Auto an und entfernt sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachten den Vofall und melden ihn der Polizei.

Auf 750 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der an einem geparkten Auto in Altenstadt entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 76-Jährige am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto in der Blücherstraße rückwärts aus einer Parklücke. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Fahrzeug. Sie kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden und fuhr einfach davon.

Polizei macht Verursacherin nach Zeugenhinweisen ausfindig

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfalll, merkten sich das Kennzeichen und riefen die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen trafen die Autofahrerin dann an ihrem Zuhause an. Am Fahrzeug der 76-Jährigen entdeckten sie einen frischen Unfallschaden, der zum Unfallgeschehen passte. Der Sachschaden beträgt etwa 750 Euro. (AZ)