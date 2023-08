Auto fährt in Stauenende und schiebt drei andere Wagen aufeinander

Bei stockendem Verkehr kommt es auf der Autobahn A7 bei Altenstadt zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Autos müssen danach abschleppt werden.

Bei starkem Reiseverkehr auf der Autobahn bei Altenstadt hat sich am Samstagmittag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit, stockte es immer wieder auf der A7 in Richtung Würzburg. Gegen 14 Uhr musste ein 40-Jähriger, der mit seinem Audi Q5 zwischen Altenstadt und Illertissen unterwegs war, aufgrund eines Staus abbremsen. Ein 30-Jähriger, der mit einem Opel Astra dahinter auf dem linken Fahrstreifen fuhr, erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck des Q5.

Der linke Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg war etwa eineinhalb Stunden gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den davor stehenden VW Golf einer 23-Jährigen geschoben und dieser wiederum ins Heck eines Seat Cupra. Alle am Unfall beteiligten Personen blieben nach Angaben der Polizei glücklicherweise unverletzt. Der Opel Astra und der Audi Q5 wurden allerdings so massiv beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der linke Fahrstreifen war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Obwohl der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen fließen konnte, kam es zu einem längeren Rückstau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 26.000 Euro. (AZ)