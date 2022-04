Auto gerät auf A7 durch Aquaplaning außer Kontrolle

Eine Autofahrerin kam auf der A7 durch Aquaplaning ins Schleudern. Am Wagen entstand ein Totalschaden.

Eine 25-Jährige ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der A7 ins Schleudern gekommen. Bei starkem Regen mit nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Illertissen und Altenstadt. Das Auto geriet außer Kontrolle, kollidierte mit der Mittelleitplanke, prallte gegen einen Baum und landete im angrenzenden Feld, etwa 25 Meter von der Autobahn entfernt.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Unfallstelle wurde aufgrund des Ausmaßes von der Feuerwehr Weißenhorn abgesichert. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit. (wis)