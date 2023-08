Mann will Auto mit gefälschten Kennzeichen nach Italien überführen

Bei der Überprüfung eines Autos auf der A7 bei Altenstadt entdecken Polizisten zwei gefälschte Kennzeichen. Der Fahrer durfte damit nicht weiterfahren.

Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen hat am Mittwochvormittag auf der Autobahn bei Altenstadt ein Auto kontrolliert, an dem italienische Kennzeichen angebracht waren. Das hintere Kennzeichen war nach Angaben der Polizei jedoch kaum sichtbar, da es hinter einer getönten Heckscheibe lag. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 68 Jahre alte Fahrer den Wagen in Deutschland erworben hat und mit italienischen Wiederholungskennzeichen versehen hat. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Der 68-Jährige wollte das Fahrzeug damit nach Italien überführen.

Der Mann musste sich ordnungsgemäße Kennzeichen beim Landratsamt Neu-Ulm besorgen

Wie die Polizei weiter mitteilt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und die Sicherstellung der beiden Kennzeichen an. Nachdem der 68-Jährige sich beim Landratsamt Neu-Ulm ordnungsgemäße Kurzzeitkennzeichen besorgt hatte, wurde ihm die Weiterfahrt gestattet. Die Polizeibeamten leiteten Ermittlungen wegen Kennzeichenmissbrauchs ein. (AZ)