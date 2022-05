Motorradfahrer wird bei Unfall auf der A7 schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Motorradfahrer auf der A7 auf Höhe Altenstadt schwer verletzt. Der Unfallverursacher hatte ihn übersehen.

Auf der A7 nahe Altenstadt ist es am Sonntag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich der 57-jährige Autofahrer gegen 15.30 Uhr am Altenstadter Berg auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Als er nach rechts wechselte, übersah er den neben ihn fahrenden Motorradfahrer. Durch die seitliche Kollision stürzte der ebenfalls 57-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Er musste vom Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5000 Euro. Das Motorrad musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehren aus Illertissen und Altenstadt kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle, technische Hilfeleistung und die Verkehrslenkung. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)