Radlager eines Kleintransporters brennt auf der A7 bei Altenstadt

Ein Kleintransporter fängt auf der Autobahn bei Altenstadt Feuer. Noch bevor die Einsatzkräfte eintreffen, kann der Fahrer den Brand selbst löschen.

Die Feuerwehr Altenstadt ist am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz auf der A7 ausgerückt. Laut Polizeibericht fuhr ein 47-Jähriger auf der A7 bei Altenstadt in Richtung Ulm, als das Radlager des linken Hinterreifens zu rauchen begann. Der Fahrer hielt auf dem Pannenstreifen und löschte das brennende Radlager mit einem Feuerlöscher, noch bevor die Freiwillige Feuerwehr Altenstadt eintraf. Die Einsatzkräfte sicherten anschließend die Gefahrenstelle, bis der Kleinlaster abgeschleppt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)