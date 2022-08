Senior gibt sich als Polizist aus und flüchtet durch Rettungsgasse

Erst verursacht ein älterer Autofahrer im Stau auf der Autobahn A7 nahe Altenstadt einen Unfall, dann gibt er sich als Polizist aus und braust davon.

Ein kurioser Vorfall hat sich am Sonntagmittag auf der A7 bei Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein Senior bei stockendem Verkehr mit seinem BMW auf einen Porsche auf. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, doch am Porsche entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der BMW-Fahrer, welcher der Beschreibung des Geschädigten zufolge etwa 80 Jahre alt ist, gab gegenüber dem Porsche-Fahrer an, Polizist zu sein. Beide vereinbarten, den Unfall an der Rastanlage Illertal-West aufnehmen zu lassen. Außerdem gab sich ein Unfallzeuge zu erkennen, der den Beteiligten berichtete, dass er den Unfallhergang mit seinem Handy gefilmt habe.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen blieb erfolglos

Als der Geschädigte und der Zeuge an der Rastanlage von der Autobahn abfuhren, flüchtete der Senior kurzerhand durch die Rettungsgasse, die sich wegen des Staus gebildet hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei rechnet jedoch damit, den Mann aufgrund des Kennzeichens und der Videoaufnahme bald ausfindig machen zu können. Die Beamten ermitteln nun gegen den Unfallverursacher wegen Unfallflucht und Amtsanmaßung. (AZ)