Altenstadt

vor 16 Min.

Nach Unfall auf A7: Unbekannte fahren Feuerwehr-Auto einfach beiseite

Plus Die Feuerwehr sperrt nach einem Unfall die A7-Auffahrt Altenstadt. Unbekannte greifen zur Selbsthilfe, um sich den Weg zur Autobahn freizumachen.

Von Wilhelm Schmid

"Da fällt einem nichts mehr ein" kommentierte Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer das, was da am Sonntagmorgen in Altenstadt passiert ist. Die Feuerwehr hatte die Einfahrt zur A7 nach einem Unfall gesperrt - doch damit wollten sich Unbekannte offenbar nicht abfinden.

Auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt waren am Sonntagmorgen zwei Autos aufgrund von Aquaplaning zusammengestoßen. Daraufhin sicherte die Feuerwehr die Zufahrt zur Autobahn ab. Dazu hatte Kreisbrandmeister Jürgen Karl sein mit Sondersignal ausgerüstetes Privatauto mit blinkendem Blaulicht quer am Beginn der von der Memminger Straße her kommenden Einfahrtspur so abgestellt, dass diese blockiert war. Sicherheitshalber hatte die Feuerwehr Illertissen die Absperrung noch mit mehreren Leitkegeln und Faltsignalen, also zeltförmigen Warndreiecken, abgesichert.

