Altenstadt

vor 18 Min.

Abkochgebot in Altenstadt aufgehoben: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Die Menschen in Altenstadt müssen nach Monaten ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Woran das liegt und welche nächsten Schritte jetzt anstehen.

Von Maximilian Sonntag

Das neue Jahr ist genau zwei Wochen alt, als die gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in Altenstadt kommt: Endlich müssen sie ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Egal ob zum Zähneputzen, Kochen oder Trinken: Das sprudelnde Nass einfach so aus dem Hahn zu trinken, war lange nicht möglich. Das Thema, das die Marktgemeinde über mehrere Monate fast durchgängig beschäftigte, scheint jetzt endlich vom Tisch zu sein. Woran es hakte und wieso das Trinkwasser in Altenstadt jetzt nicht mehr abgekocht werden muss.

