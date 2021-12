Abkochgebot in Altenstadt bleibt bis ins Neue Jahr bestehen

Plus Eine Lösung für das Trinkwasserproblem in Altenstadt schien gefunden. Doch jetzt gibt es wieder schlechte Nachrichten von der Wasserversorgung.

Schlechte Nachrichten gibt es einen Tag vor Weihnachten in der Marktgemeinde Altenstadt: Das Abkochgebot des Trinkwassers bleibt auch über die Feiertage und den Jahreswechsel hinaus bestehen. Der Grund dafür sind offenbar Lieferprobleme.