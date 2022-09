Altenstadt

07:00 Uhr

Alles neu rund um den Gut-Hirten-Weg: Die neue Ortsmitte von Altenstadt

Lokal Pfarrbüro, Spielplatz und Meditationsweg sind endlich fertig. In der Ortsmitte von Altenstadt hat sich einiges getan. Zur Feier gibt es erstmals ein Weinfest.

Blumen und auch Bäume schmücken jetzt den Weg zwischen Marktplatz und Bahnhofstraße. Bei der Senioreneinrichtung „Haus Elfriede“ steht eine „Arche Noah“. Das große Spielschiff ist hier der Blickfang im neuen Kinderspielplatz. Ein Meditationsweg gehört ebenfalls zu diesem umgestalteten Bereich zwischen Pfarrzentrum und Haus Elfriede, dem neuen „Gut-Hirten-Weg“. Dieser wird am Samstag, 17. September, eingeweiht. In diesem Zuge bekommt auch das Pfarrbüro den kirchlichen Segen. Denn die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Pfarrkomplex sind nun abgeschlossen. Die Festivitäten münden am Abend dann in ein Weinfest. Es ist das erste der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt.

