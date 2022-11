Altenstadt

Altenstadt erhöht nach zehn Jahren erstmals Grundsteuer

Plus Erstmals seit zehn Jahren erhöht die Marktgemeinde Altenstadt die Grundsteuer B. Eine knappe Entscheidung, die nicht alle Gremiumsmitglieder befürworten.

Von Laura Mielke

Inmitten von Inflation und gestiegenen Kosten in beinahe jedem Bereich stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Entscheidung über eine höhere Grundsteuer an. 2012 wurde die Grundsteuer B zuletzt angepasst. Eine Entscheidung, die das Gremium spaltet und mit der sich scheinbar niemand so recht anfreunden kann.

