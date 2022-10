Altenstadt

06:00 Uhr

Altenstadt startet eine Informationskampagne zur Alten Bleiche

Plus Nach dem gescheiterten Bürgerbegehren startet der Markt Altenstadt die Informationskampagne rund um das Projekt "Alte Bleiche". Das ist geplant.

Von Armin Schmid

Um das Sanierungsvorhaben "Alte Bleiche" in Altenstadt ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Das soll sich nun im positiven Sinne wieder ändern. Der Altenstadter Marktgemeinderat will eine Bürgerinformationskampagne starten. Im Fokus stehen dabei eine Bürgerinformationstafel und die Bürgerversammlung, die am 9. November stattfinden wird.

