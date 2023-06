Altenstadt

06:00 Uhr

Altenstadter Bauausschuss verhindert Balkonkraftwerk

Plus Die Strompreise steigen. Deshalb denken immer mehr Menschen über eigene kleine Balkonkraftwerke nach. Der Bauausschuss in Altenstadt hat einen Fall diskutiert.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Der Antrag eines Mieters des Gemeindehauses in der Mitterfeldstraße 25 hat im Bauausschuss der Marktgemeinde Altenstadt eine lange Diskussion ausgelöst. Der Mieter möchte auf seinem Balkon ein sogenanntes Balkonkraftwerk montieren. Anders als bei herkömmlichen Methoden der Energiegewinnung sind Kleinanlagen wie diese Balkonkraftwerke Mietersache. Da sich das Wohnhaus aber in Gemeindebesitz befindet, muss der Bauausschuss dem Vorhaben zustimmen. Der Ausschuss wurde am Donnerstag während des Sommerurlaubs des Altenstadter Bürgermeisters Wolfgang Höß von dessen Vertreter Konstantin Zanker geleitet.

Die Mitglieder des Ausschusses äußerten Bedenken, wie sich solche Anlagen auf die Optik des Hauses auswirken. Jede Mietpartei könne, sagt Zanker, eine eigene Mini-PV-Anlage an ihren Balkon montieren. Das sähe im Gesamtbild unschön aus. Des Weiteren ist sich die Marktgemeinde nicht sicher, ob die Elektrik der gemeindeeigenen Gebäude auf die Installation der Balkonkraftwerke angelegt ist. Besonders bei einigen der älteren Häuser dürfe man nicht davon ausgehen, dass einfach so neue Kabel verlegt werden können, gibt Zanker zu bedenken. Die Installation solle zwingend von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, sagt er. Obwohl der Bauausschuss Balkonkraftwerke grundsätzlich als sinnvoll ansieht, beschließt der Ausschuss letztlich, den Antrag zurückzustellen, bis diese Fragen geklärt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen