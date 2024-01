Altenstadter Feuerwehr bekommt neue Uniformen

Die alte Dienstkleidung war aufgetragen, nun wird eine neue Kollektion bestellt. Die Kosten werden aufgeteilt.

Die Feuerwehr Altenstadt bekommt neue Uniformen. Der Marktgemeinderat hat einem Zuschussantrag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte zugestimmt. Im Antrag schilderte Kommandant Christian Link, dass die Dienstuniformen zum großen Teil aufgetragen seien, für etwa die Hälfte müsse Ersatz angeschafft werden. Zudem seien die Dienstuniformen für repräsentative Anlässe nicht mehr zeitgemäß.

Der Förderverein der Feuerwehr Altenstadt beabsichtigt, die Kollektion Tagesdienstkleidung "Bayern" zu beschaffen. Diese sei für repräsentative Anlässe wie Dienstversammlungen, Ausbildungstätigkeiten und sonstige öffentliche Veranstaltungen zugelassen. Da die alten Dienstuniformen abgenutzt seien und ausgetauscht werden müssten, sei der richtige Zeitpunkt für eine Umstellung gekommen. Für besondere Anlässe beziehungsweise hohe Auszeichnungen soll ein Bestand an Dienstuniformen zurückbehalten werden, die bei Bedarf ausgeliehen werden können.

Die Kommune ist als Trägerin der Feuerwehr für die Beschaffung zuständig. In Altenstadt hat diese Aufgabe schon seit Jahrzehnten der Förderverein der Feuerwehr übernommen, die Marktgemeinde steuerte jeweils einen Zuschuss bei. So wird es auch in diesem Fall gehandhabt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Das Gremium stimmte einmütig zu, dass die neuen Uniformen beschafft werden und dass die Gemeinde 60 Prozent der nötigen Ausgaben übernimmt. (AZ)