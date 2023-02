Notfallsanitäter aus Altenstadt hilft nach Erdbeben in der Türkei

Ein Schnelleinsatzteam des Arbeiter-Samariter-Bunds fliegt zur Erdbeben-Hilfe in die türkische Provinz Hatay. Ein Altenstadter Notfallsanitäter ist mit an Bord.

Der Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, hat am Mittwoch vom Flughafen Köln/Bonn aus ein Schnelleinsatzteam in die Provinz Hatay im türkischen Erdbebengebiet geschickt. Unter den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist Bastian Metzinger aus Altenstadt. Das 16-köpfige Team wird in den zerstörten Gebieten in der Türkei zwei Trinkwasseranlagen aufbauen und hat außerdem Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial für die Erdbebenopfer im Gepäck, wie der ASB in einer aktuellen Pressemeldung mitteilt. "Wir alle sind erschüttert über das Ausmaß der Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens", wird der Bundesvorsitzende des ASB, Knut Fleckenstein, in der Mitteilung zitiert.

"Die Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe. Medikamente und sauberes Trinkwasser werden dringend benötigt. Sauberes Trinkwasser hilft, Infektionskrankheiten vorzubeugen", so Fleckenstein weiter. Mit den beiden Trinkwasseranlagen können laut ASB etwa 1000 Menschen pro Tag versorgt werden.

Einsatzkräfte bereiten Trinkwasser auf und verteilen Medikamente

Das Schnelleinsatzteam, dem auch Metzinger aus Altenstadt angehört, soll zwei Wochen lang vor Ort sein und danach von zwei weiteren Teams abgelöst werden, die ebenfalls 14 Tage bleiben. Zu den ehrenamtlichen Einsatzkräften zählen neben erfahrenen Katastrophenhelferinnen und -helfern auch Expertinnen und Experten für Logistik und Trinkwasseraufbereitung, eine Psychologin und medizinisches Personal. Einer von ihnen ist der 24-jährige Bastian Metzinger aus Altenstadt. Der Notfallsanitäter ist als ehrenamtlicher Auslandshelfer beim ASB Neu-Ulm tätig und nicht zum ersten Mal Teil eines Schnelleinsatzteams.

Der Arbeiter-Samariter-Bund liefert Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial an Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Foto: ASB/Hannibal

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien für solche Einsätze umfassend ausgebildet, sagt die Pressesprecherin des ASB unserer Redaktion. Dabei liege ein besonderer Schwerpunkt der Schulung auch auf der emotionalen Belastung solcher Einsätze. Bei der Rückkehr nach Deutschland soll das Erlebte besprochen und verarbeitet werden. Das gelte bei diesem Einsatz besonders.

Arbeiter-Samariter-Bund ruft zu Spenden auf

Der Flug von Köln in die Provinz Hatay, deren Flughafen erst seit wenigen Tagen wieder angesteuert werden kann, wurde von German Airways organisiert. Ein Teil der Ausrüstung sei bereits seit Anfang der Woche mit einem Lastwagen in das Erdbebengebiet unterwegs, so die Pressesprecherin. Zur Ausrüstung gehören Zelte für die Unterkunft des Teams sowie Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, Krankentragen, zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Generatoren und Zeltheizungen.

Lesen Sie dazu auch

Das Engagement des Schnelleinsatzteams habe ein dreiköpfiges Vorausteam des ASB vorbereitet, das einen Tag nach dem Erdbeben in die Türkei gereist ist. Dort stehe es in Kontakt mit den türkischen Behörden, um den Hilfebedarf zu ermitteln und einen geeigneten Standort für den Hilfseinsatz zu finden. Die Trinkwasseranlagen sollen jetzt im Ort Samandağ errichtet werden. Nach Aufbau der Anlagen plane der ASB, die Menschen in der Erdbebenregion weiterhin durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Auf seiner Homepage ruft der Arbeiter-Samariter-Bund unter dem Stichwort "Erdbeben in der Türkei und Syrien" zu Spenden auf: https://www.asb.de/spenden-stiften/online-spenden. (AZ/roki)